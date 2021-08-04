КамАЗ со строительным мусором перевернулся на Шафировском проспекте

Камаз перевернулся на Шафировском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Камаз перевернулся на Шафировском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Шафировском проспекте перевернулся КамАЗ со строительным мусором. Проезд на участке оказался затруднен.

Дорожный инцидент случился в среду, 4 августа. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На съезде с Шафировского на внешнее кольцо, перевернулся Камаз со строительным мусором», — написал автор записи.

На кадрах видно, что большая часть строительного мусора оказалась за пределами проезжей части. Другим транспортным средствам приходится объезжать место ДТП.

Информация о возможных пострадавших не приводится, служб на месте не видно.

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