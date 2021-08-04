КамАЗ со строительным мусором перевернулся на Шафировском проспекте

На Шафировском проспекте перевернулся КамАЗ со строительным мусором. Проезд на участке оказался затруднен.
Дорожный инцидент случился в среду, 4 августа. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«На съезде с Шафировского на внешнее кольцо, перевернулся Камаз со строительным мусором», — написал автор записи.
На кадрах видно, что большая часть строительного мусора оказалась за пределами проезжей части. Другим транспортным средствам приходится объезжать место ДТП.
Информация о возможных пострадавших не приводится, служб на месте не видно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лихачи на каршеринге снесли снесли дорожный знак и светофор на Парнасе.