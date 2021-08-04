Трамваи встали из-за ДТП на Среднем проспекте Васильевского острова

Место ДТП на Среднем проспекте В.О. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Место ДТП на Среднем проспекте В.О. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Среднем проспекте Васильевского острова в Петербурге произошло ДТП, в результате которого встали трамваи. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.

Дорожный инцидент случился в среду, 4 августа. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамваи стоят по обе стороны», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что транспортные средства заняли большую часть дороги. На проезжей части разбросаны осколки и детали машин. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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