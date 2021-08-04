На Стачек сгорел мусор в заброшенном общежитии

На Стачек сгорел мусор в заброшенном общежитии
Пожар на Стачек. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Кировском районе потушили пожар в здании бывшего общежития на проспекте Стачек. Предварительно, никто не пострадал.

По информации главного управления МЧС по городу, сообщение о возгорании поступило от очевидцев в понедельник в 15:16. Пожар начался в заброшенном общежитии на проспекте Стачек, 172. Тушить огонь направили 16 человек личного состава и три спецмашины.

Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что горит мусор в помещении на третьем этаже. Огонь охватил 30 квадратных метров. Справиться с пожаром удалось к 15:49. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамваи встали из-за ДТП на Среднем проспекте Васильевского острова.

новости СПб общежитие пожар проспект стачек


 

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