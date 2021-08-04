На Витебском «глухая пробка» из-за массовой аварии

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Пушкинском районе сегодня вечером, 4 августа, произошла авария, которая стала причиной пробки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Витебском проспекте. Там столкнулись три автомобиля – прямо у поворота в город Пушкин. В результате образовался затор, ставший причиной пробки. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дело открыли после крупного ДТП с 13 пострадавшими в Москве. В салоне находились 30 пассажиров. В результате аварии пострадали 13 человек, в том числе дети и беременная женщина. Тяжелых пострадавших госпитализировали на вертолете.