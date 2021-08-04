Климатолог предупредил россиян о смертельных волнах жары

Климатолог предупредил россиян о смертельных волнах жары
Чернокульский подчеркнул, что смертность от волн жары может увеличиться. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Россия будет одной из первых стран, которые столкнутся с волнами жары на фоне глобального потепления, считает старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

По словам климатолога, волны жары будут накрывать территории умеренного климата все чаще и чаще. Одним из главных негативных последствий будут теплые ночи — от +20 градусов. Как объясняет специалист, в таких условиях организм просто не успевает отдохнуть, особенно если такая температура сохраняется в городах, передает «Парламентская газета».

Тяжелее всего жаркие периоды переносят люди со слабым здоровьем, хроническими заболеваниями и пожилые, поскольку при умеренном климате обычно не бывает затяжной жары.

Чернокульский подчеркнул, что смертность от волн жары может увеличиться. Но, вместе с этим, снизится смертность от переохлаждения зимой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Британии человечеству предрекли климатический кризис.

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