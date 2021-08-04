Петростат насчитал смертей от ковида больше, чем оперштаб

Петростат насчитал смертей от ковида больше, чем оперштаб
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В 2020 году, сообщают эксперты, из-за инфекции умерли 11,3 тысячи горожан.

В Санкт-Петербурге в 2020 году из-за коронавируса скончались 11,3 тысячи горожан. Такими данными делится Петростат, сотрудники которого насчитали смертей больше, чем оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Оперштаб заявлял, что скончались на 3,5 тысячи человек меньше.

В Петростате рассказали, что всего за прошлый год скончались 73,3 тысячи человек – почти каждый седьмой из-за коронавируса. В оперштабе же сообщали, что из-за инфекции умерли 7,8 тысяч человек. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец же говорил, что на коронавирус пришлось около 15% смертей в Петербурге, то есть 11,1 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самую крупную партию «Спутника V» завезли в Петербург.

новости СПб оперштаб пандемия петростат


 

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