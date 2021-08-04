Жильцы ЖК «Новая высота» пожаловались на отсутствие воды

Жильцы ЖК «Новая высота» пожаловались на отсутствие воды
В доме вторые сутки проблемы с водой. Фото: unsplash

Воду отключили в связи с ливневым потопом.

В Приморском районе в ЖК «Новая высота» отключили воду после ливневого потопа. Местные жители отмечают, что у них нет воды уже вторые сутки. Об этом сегодня, 4 августа, пишет «Фонтанка».

Собственники жилья рассказывают, что горячая вода иногда идет тонкой струей, а вот холодной так и не дождались. В УК им рассказали, что были затоплены повысительные насосы, поэтому подача воды на верхние этажи пока невозможна. До сих пор непонятно, когда будут завершены ремонтные работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в некоторых домах Петербурга временно отключат холодную воду. Известно, что речь идет о домах № 15 по Тележной и № 135 по Невскому проспекту.

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Жильцы ЖК «Новая высота» пожаловались на отсутствие воды
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