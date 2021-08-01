В некоторых домах Петербурга временно отключат холодную воду

Воду будут отключать 3 и 10 августа.

В Центральном районе в нескольких домах планируют отключить холодную воду в связи с проведением плановых испытаний теплосетей. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что речь идет о домах № 15 по Тележной и № 135 по Невскому проспекту. Изначально в объявлениях говорилось, что воду отключат на период с 3 по 10 августа, но потом выяснилось, что на самом деле ее не будет 3 августа с 10:00 до 23:10 и 10 августа с 10:00 до 12:00. Также в ЖКС №3 Центрального района пообещали предоставить бочку с питьевой водой у одного из домов.

Такое положение местных жителей тоже не устраивает, но делать, кажется, нечего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новом Петергофе отключили электричество.