В Новом Петергофе тоже отключили электричество

В Новом Петергофе тоже отключили электричество
В домах отключили свет. Фото: Pixabay

Скорее всего, в происходящем замешана непогода, бушующая в городе весь вечер.

Жители Петродворцового района пожаловались на перебои с электричеством в ночь с 28 на 29 июля. Об этом пишет «Фонтанка».

На отсутствие электричества жалуются люди, проживающие в Новом Петергофе. Дома без света есть на улице Бородачева, на Константиновской, на Разводной. Пользователи соцсетей выкладывают фотографии, на которых запечатлены темные комнаты.

В «Россети Ленэнерго» уже прокомментировали инцидент, подтвердив, что есть нарушения на оборудовании. На то, чтобы устранить их, потребуется какое-то время. Специалисты надеются, что электроснабжение восстановят совсем скоро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Наличной из-за ливня затопило коридор в жилом доме. Крыша на выдержала осадков и дала течь.

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