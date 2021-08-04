В Петербурге приостановили конкурс по поиску мусорного оператора из-за жалобы

В претензиях предстоит разобраться сотрудникам ФАС.

В Санкт-Петербурге приостановили конкурс на 131 миллиарда рублей по поиску мусорного оператора из-за жалобы, поступившей в ФАС по городу. Об этом сообщается в письме, опубликованном на сайте раскрытия информации о торгах.

Известно, что инициатором разбирательств стала ООО «Ленинградская областная экологическая компания». Компания хочет, чтобы антимопонопольщики проверили организаторов торгов, то есть комитет по природопользованию. Ожидается, что претензия будет рассмотрена 5 августа.

Напоминаем, что власти ищут компанию по обращению с твердыми бытовыми отходами, контракт хотят заключить на 10 лет. Основным требованием к участникам конкурса названо наличие действующей лицензии на «сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стачек сгорел мусор в заброшенном общежитии.