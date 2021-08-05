Певица Рианна стала долларовой миллиардершей

Певица Рианна стала долларовой миллиардершей
Рианну признали миллиардершей. Фото: скриншот Instagram

Состояние артистки оценивается в 1,7 миллиардов долларов.

Американская певица Рианна признана долларовой миллиардершей – ее состояние оценили в 1,7 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Forbes.

Большую часть денег артистка заработала благодаря косметической компании Fenty Beauty, основанной в 2017 году. Также Рианна неплохо заработала в рамках сотрудничества с компанией по производству нижнего белья Savage x Fenty. И, конечно, звезда получает хорошие гонорары за свои выступления и съемки.

Напоминаем, что у Рианны 101 миллион подписчиков в Instagram, что также позволяет ей зарабатывать и делать свои бренды еще более популярными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дети Павла Дурова впервые попали в Forbes. Известно, что состояние Дурова оценивается в $17,2 млрд. Таким образом каждый его ребенок потенциальный наследник и обладатель $8,6 млрд.

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