Певица Рианна стала долларовой миллиардершей

Состояние артистки оценивается в 1,7 миллиардов долларов.

Американская певица Рианна признана долларовой миллиардершей – ее состояние оценили в 1,7 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Forbes.

Большую часть денег артистка заработала благодаря косметической компании Fenty Beauty, основанной в 2017 году. Также Рианна неплохо заработала в рамках сотрудничества с компанией по производству нижнего белья Savage x Fenty. И, конечно, звезда получает хорошие гонорары за свои выступления и съемки.

Напоминаем, что у Рианны 101 миллион подписчиков в Instagram, что также позволяет ей зарабатывать и делать свои бренды еще более популярными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дети Павла Дурова впервые попали в Forbes. Известно, что состояние Дурова оценивается в $17,2 млрд. Таким образом каждый его ребенок потенциальный наследник и обладатель $8,6 млрд.