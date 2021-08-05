Утром в метро петербуржцы не могли платить за проезд из-за сбоя системы

Утром в метро петербуржцы не могли платить за проезд из-за сбоя системы
Оплатить проезд картой в метро Петербурга утром никак не удавалось. Фото: Baltphoto

В петербургской подземке утром, 5 августа, произошел сбой системы, поэтому в метро выстроились огромные очереди.

Сбой в системе сделал невозможной оплату проезда банковскими картами. Это длилось более часа, сообщает «Фонтанка».

Не стоит забывать, что проблема случилась в самый час пик, когда люди отправлялись на работу.

Отмечается, что с 7 утра у горожан не было возможности заплатить за проезд карточкой. Людям пришлось искать свободные терминалы, чтобы снять наличные деньги.

Только к 8:20 удалось восстановить работу систему.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге после ливня протекла станция «Комендантский проспект». Подтопило вестибюль, а место протечки работники метрополитена огородили красной лентой.

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