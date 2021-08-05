Извинения и уволенный водитель: к чему в Петербурге привел инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes

В Петербурге разразился скандал, который обсуждают не первый день: маршруточник отказывался перевозить пассажира-инвалида. Случай вызвал широкий резонанс, тем более что пострадавший инвалид оказался известным программистом и блогером. Как развивались события и чем все закончилось — в материале Gazeta.SPb.

Что случилось

Программист Иван Бакаидов страдает ДЦП. Водитель маршрутного такси № К-322 не хотел его вести и пытался высадить молодого человека в самый ливень.

Известный программист и блогер родом из Петербурга. В 2018 году он стал номинантом премии ООН World Summit Awards, а в 2019 был включен в список 50 наиболее известных людей Петербурга. Еще через год Бакаидов появился в Forbes как один из самых перспективных россиян до тридцати лет.

4 августа у себя в социальной сети Instagram мужчина рассказал о конфликте в общественном транспорте. Иван объяснил, что решил поехать до дома в ливень на маршрутке. Однако уже через 500 метров водитель попытался его высадить. Открыл дверь и заявил: «Выходи, не повезу тебя». Бакаидов написал, что испугался маршрутчика, которому даже не смог ответить. Однако за программиста было кому заступиться. Им стал один неравнодушный пассажир. По словам молодого человека, мужчина был довольно крупный. Это и повлияло на струсившего водителя.

Реакция властей

Неприятный инцидент с парнем вызвал широкий резонанс в Сети. О случившемся стало известно комитету по транспорту. Там провели свое расследование, в результате которого водитель был уволен. С петербургским программистом, комитет посчитал, обошлись очень грубо. Водитель действовал вразрез с должностной инструкцией.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков также встал на сторону Бакаидова. У себя в социальной сети «ВКонтакте» он заявил, что случай вопиющий. Поэтому была проведена проверка на уровне комитета. Кроме того, было необходимо и личное участие председателя комитета. Оказалось, что водителя крайне задело, что пассажир с инвалидностью не оплатил проезд. Это и стало причиной отказа со стороны маршрутчика.

Поляков отметил, что водитель нарушил свои должностные обязанности. Он в грубой форме отказывался везти пассажира с ДЦП. За это и был уволен. Председатель комтранса поручил руководителю компании «Питеравто» извиниться перед Иваном Бакаидовым.

Бакаидов рассказал в Instagram, что произошло после всех разбирательств.

«Отписалась в вотсап транспортная компания, изучили записи, допросили водителя и… уволили. Очень извинялись. На следующую неделю назначили встречу с директором для личных извинений и обсуждения сотрудничества», — пишет блогер.

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