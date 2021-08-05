Бориса Вишневского сняли с выборов по одномандатному округу в Заксобрание

Петербургская Территориальная избирательная комиссия №30 отменила регистрацию Бориса Вишневского в качестве кандидата в депутаты Заксобрания в одномандатном округе №2. Причина — ошибки в документах.

Депутат Вишневский выдвигался в депутаты Госдумы по одномандатному округу №216 и в депутаты городского парламента — по спискам партии «Яблоко» и в одномандатном округе №2.

Регистрацию Вишневского в одномандатном округе №2 отменили по решению ТИК. Причина — множественные ошибки в документах, которые он подал.

До этого момента претензий к ошибкам в документах Вишневского практически не было. Не заметить их ТИК не смог и принял соответствующее решение.

Возможно, ошибки сделали сознательно. Например, в расчете на публичное снятие. Если шансы избрания в этом округе были маленькие, произошедшее позволит избежать поражения. Также инцидент может повысить их на других избирательных фронтах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Законодательного Собрания Северной столицы Борис Вишневский внес законопроект, обязывающий властей Петербурга публиковать статистику по коронавирусу.