Единую карту петербуржца стало возможно подключить к Apple Pay

Единую карту петербуржца стало возможно подключить к Apple Pay
ЕКП дает много возможностей. Фото: https://vk.com/ekpcard

Появилась возможность подключить Единую карту петербуржца к Apple Pay.

Об этом сообщает комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Тем горожанам, у которых есть ЕКП стал доступен сервис бесконтактной оплаты Apple Pay. Добавить карту в свой кошелек на гаджете Apple могут клиенты банка ВТБ и Сбербанка.

Для того, чтобы начать пользоваться приложением ЕКП бесконтактно на технике Apple, необходимо привязать ЕКП к Apple Pay. Для этого нужно зайти в приложение Wallet на iPhone или Apple Watch, затем нажать на значок «+», а затем следовать инструкциям.

Известно, что оплата проезда в метро бесконтактным способом будет стоить 33 рубля. Кроме того, платить ЕКП можно с помощью платежных приложений Mir Pay, Sber Pay, Samsung Pay и Apple Pay в кафе, такси и с 350 партнерами данной карты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга жаловались на неработающую систему скидок в метро.

Apple Pay ЕКП новости СПб


 

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