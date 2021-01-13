Жители Петербурга жалуются на неработающую систему скидок в метро

Петербуржцы пожаловались, что стоимость проезда в метрополитене оказалась выше, чем обещали в Смольном. Об этом пишет пользователи в соцсетях.

Недовольные граждане пишут, что платят по карте «Мир» за поездку 44 рубля, а по «Единой карте петербуржца» — 39 рублей.

Ранее сообщалось, что для держателей карты «Мир» и «Единой карты петербуржца» будут действовать скидки – проезд по карте «Мир» обойдется в 44 рубля (33 рубля в мобильном приложении). Если горожанин решил расплатиться ЕКП, то для него поездка будет стоить 39 рублей (36 рублей в мобильном приложении).

Но, видимо, система работает с перебоями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в новом году жетон в метро подскочит до 60 рублей. Разовый проезд в наземном транспорте – до 55 рублей. Скидки в метро по банковским картам платежной системы «МИР» и Единым картам петербуржцев обещают сохранить. Рост стоимости проезда, как ожидается, не коснется пенсионеров и льготников.