Пандемийный 2020 год стал худшим для авиаотрасли за всю историю

Первый год пандемии коронавируса стал худшим для авиаотрасли за всю историю наблюдений. Убытки понесли авиакомпании как из России, так и со всего мира.

Об этом свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает АТОР.

В 2020 году услугами авиакомпаний воспользовались 1,8 млрд пассажиров, что на 60% меньше, чем в предыдущем году. Такой показатель стал самым низким с 1950 года, когда он начал отслеживаться. Спрос на авиаперевозки упал на 66%.

Воздушное сообщение в прошлом году сократилось более чем на половину, а количество маршрутов между аэропортами упало на 60% уже в апреле, когда пандемия только начиналась.

Общие доходы в авиаотрасли в 2020-м снизились на 69% — до 189 млрд долларов, авиакомпании понесли 126 млрд долларов убытков. В России перевозчики понесли 200 млрд рублей убытков.

В этом году российские пассажирские авиакомпании по-прежнему несут убытки. Средний чек все еще ниже 2019 года, а многие международные маршруты остаются закрытыми.

«При закрытых границах и отсутствии туристической регулярной и чартерной перевозки по популярным направлениям в этом году будет невозможно достигнуть показателей 2019 года», — заявил вице-президента АТОР Дмитрий Горин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция вновь оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией.