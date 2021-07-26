Турция вновь оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией

В стране растет заболеваемость, что вызывает опасение у экспертов.
Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что Турция находится на грани прекращения авиасообщения с Россией. Все дело в нестабильной эпидемиологической обстановке, пишет URA.RU.
Сейчас власти Турции думают о введении обязательного карантина для российских туристов. Также некоторые специалисты обдумывают полное закрытие границ.
«Чтобы не последовало каких-то ограничений или ожесточений, они в первую очередь ждут сокращения общероссийских показателей по ковиду»,
— рассказал Мальцев.
Напоминаем, что в Турции недавно был побит рекорд прироста заболеваемости – за сутки положительные результаты теста получили более 9,5 тысяч человек.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турции призвали вернуться к строгим мерам из-за ситуации с коронавирусом.