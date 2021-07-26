Турция вновь оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией

Турция вновь оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией
В Турции думают об ужесточении мер предосторожности. Фото: unsplash

В стране растет заболеваемость, что вызывает опасение у экспертов.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что Турция находится на грани прекращения авиасообщения с Россией. Все дело в нестабильной эпидемиологической обстановке, пишет URA.RU.

Сейчас власти Турции думают о введении обязательного карантина для российских туристов. Также некоторые специалисты обдумывают полное закрытие границ.

«Чтобы не последовало каких-то ограничений или ожесточений, они в первую очередь ждут сокращения общероссийских показателей по ковиду»,

— рассказал Мальцев.

Напоминаем, что в Турции недавно был побит рекорд прироста заболеваемости – за сутки положительные результаты теста получили более 9,5 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турции призвали вернуться к строгим мерам из-за ситуации с коронавирусом.

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