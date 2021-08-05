Индийский продюсер оставил без зарплаты съемочную группу из Петербурга

Индийский продюсер оставил без зарплаты съемочную группу из Петербурга
"Кобру" снимали с февраля по март этого года в различных исторических места Петербурга и Ленобласти. Фото: pixabay

Съемочная бригада фильма «Кобра» обратилась в прокуратуру Петербурга с жалобой на индийского кинопродюсера. Он не выплатил зарплату более чем 50 работникам.

Для съемок фильма собрали команду россиян, но под разными предлогами с ними не заключили ни одного договора. Зарплату участникам съемочной группы не платили. Общая сумма долга по оплате труда составила около 5 млн рублей, сообщает Межрегиональный профсоюз кинематографистов в Facebook.

«Кобру» снимали с февраля по март этого года в различных исторических места Петербурга и Ленобласти. Среди прочего, съемки проходили в Екатерининском и Гатчинском дворцах, Русском музее, Петропавловской крепости, Базилике святой Екатерины.

Производством фильма занималась компания Seven Screen Studios, продюсерами выступали Аллал Катхан Каси Висванатхан и Тарас Рыжик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Москвы актера сериала «Склифосовский» сильно избили.

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