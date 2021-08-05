В центре Москвы актера сериала «Склифосовский» сильно избили

В центре Москвы актера сериала «Склифосовский» сильно избили
Актера "Склифосовского" избили в Москве. Фото: "ВКонтакте" Иван Рыжиков

Актера, который снимался в сериала «Склифосовский» жестоко избили в центре Москвы.

Иван Рыжиков, появлявшийся в сериалах «Склифосовский» и «Балабол», подвергся жестокому нападению в центре столицы. Мужчину избили. Об этом сообщили 5-tv.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что на Рыжикова напали в Таганском районе, рядом с его домом. Актера пришлось госпитализировать. Ему диагностировали перелом нижней стенки левой глазницы и сотрясение мозга.

Позднее Рыжиков подтвердил журналистам, что на него напали. По его словам, в настоящее время его уже отпустили домом. Сильный стресс так повлиял на актера, что он не захотел делиться подробностями случившегося.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность нападавшего и разыскивают его.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер «Шерлока Холмса» Анатолий Рудаков умер от COVID-19.

«Склифосовский» Иван Рыжиков моква москва


 

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