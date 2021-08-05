Ребенку, которого отец выбросил из окна в Москве, стало лучше

В состоянии двухлетнего мальчика, которого отец выкинул с балкона пятого этажа в Москве, появилась положительная динамика.

Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Травмированный ребенок по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии, но ему уже становится лучше. В четверг утром врачи заметили положительную динамику в состоянии мальчика.

Отец двухлетнего ребенка — Леонид Кудрявцев — задержан правоохранительными органами. Против него открыто уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве отец выбросил из окна малолетнего сына. Скорее всего, он находился в состоянии алкогольного опьянения и поступил так во время ссоры с родственницей. После содеянного мужчина 1996 года рождения скрылся.