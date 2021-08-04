В Москве отец мог выбросить из окна трехлетнего сына

В Москве отец мог выбросить из окна трехлетнего сына
Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция разыскивает мужчину, который сбежал после инцидента с места событий.

В Москве возбудили уголовное дело после того, как трехлетнего мальчика выбросили из окна пятого этажа. Об этом сообщает следственный комитет столицы.

Инцидент произошел четвертого августа на улице Шумилова. Там у жилого дома нашли травмированного малыша – его состояние оценивается как тяжелое. На данный момент ребенок госпитализирован, за его состоянием следят врачи. По предварительным данным, в случившемся виноват отец мальчика, который выбросил его из окна. Скорее всего, он находился в состоянии алкогольного опьянения и поступил так во время ссоры с родственницей. После содеянного мужчина 1996 года рождения скрылся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ребенок пострадал в массовом ДТП в Московском районе. 48-летний житель Воронежа на автомобиле «МАН», двигаясь в сторону улицы Ленсовета, столкнулся с попутным авто «Датсун Мидо» под управлением 34-летней женщины.

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