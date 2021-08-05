Петербургского ученого, обвиняемого в госизмене, выписали из больницы

Петербургского ученого, обвиняемого в госизмене, выписали из больницы
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько. Фото: arcticas.ru

Президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько, которому предъявлено обвинение в госизмене, выписали из больницы.

Об этом стало известно сегодня, 5 августа. Как сообщает ТАСС, 80-летний ученый был госпитализирован в июне из-за проблем с сердцем. По словам адвоката ученого Антона Голубева, вскоре Митько пройдет обследование перед возможной операцией. Правозащитник отмечает, что у него серьезное заболевание.

Валерия Митько обвинили в государственной измене в июне прошлого года. По версии следователей, во время поездки в Китай мужчина передал секретные материалы представителям иностранных спецслужб. Решением суда Митько отправили под домашний арест. Вину он признавать отказывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в убийстве петербургского ресторатора обвинили преступную группу.

валерий митько госизмена госпитализация новости СПб ученый


 

Новости партнеров
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Расследованием дела о грабеже блокадника займется СК
Петербургского ученого, обвиняемого в госизмене, выписали из больницы
Рабочая неделя закончится в Ленобласти теплом до +22 градусов
Пятница пройдет в Петербурге без осадков, но с сильным ветром
Ребенку, которого отец выбросил из окна в Москве, стало лучше
Двое сатанистов из Москвы сознались в убийствах в лесах Ленобласти
МакSим все еще на грани: улучшения есть, но здоровье певицы очень хрупкое
Почему вакцинация не может остановить COVID-19