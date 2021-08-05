Петербургского ученого, обвиняемого в госизмене, выписали из больницы

Президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько, которому предъявлено обвинение в госизмене, выписали из больницы.

Об этом стало известно сегодня, 5 августа. Как сообщает ТАСС, 80-летний ученый был госпитализирован в июне из-за проблем с сердцем. По словам адвоката ученого Антона Голубева, вскоре Митько пройдет обследование перед возможной операцией. Правозащитник отмечает, что у него серьезное заболевание.

Валерия Митько обвинили в государственной измене в июне прошлого года. По версии следователей, во время поездки в Китай мужчина передал секретные материалы представителям иностранных спецслужб. Решением суда Митько отправили под домашний арест. Вину он признавать отказывается.

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