Приморский УПК заявил, что не причастен к работам на озере Высокинское

Приморский УПК заявил, что не причастен к работам на озере Высокинское
За работами вблизи водоема, как подчеркивают представители компании, могут стоять сторонние организации. Фото: pixabay

Компания «Приморский УПК» официально заявила, что не имеет отношения к работам, которые проводятся на озере Высокинское в Выборгском районе Ленинградской области. Представители опровергли недостоверную информацию.

Как сообщили в компании, озеро Высокинское находится в пяти километрах от границы территории строящегося универсально-перегрузочного комплекса «Приморский УПК». За работами вблизи водоема, как подчеркивают представители компании, могут стоять сторонние организации.

Также в компании напомнили, что законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в СМИ и интернете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти появятся семь площадок для раздельного сбора покрышек.

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