В пятницу в Пулково задержали два авиарейса

В Пулково задержаны два рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Пулково задержаны два рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса. Причины задержек не указываются.

Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. Так, с опозданием вылетит рейс U6 053 до Калининграда. Самолет компании «Уральские авиалинии» планировал покинуть Петербург в 06:00, однако время вылета сдвинули на 07:15.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживается рейс U6 345 авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет, который доставит пассажиров в Анапу, вылетит 12:10 вместо назначенных 11:00.

Причины задержки не указываются. Все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково могут связать с Шушарами частной трамвайной линией.