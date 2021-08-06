В пятницу в Пулково задержали два авиарейса

В пятницу в Пулково задержали два авиарейса
В Пулково задержаны два рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса. Причины задержек не указываются.

Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. Так, с опозданием вылетит рейс U6 053 до Калининграда. Самолет компании «Уральские авиалинии» планировал покинуть Петербург в 06:00, однако время вылета сдвинули на 07:15.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживается рейс U6 345 авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет, который доставит пассажиров в Анапу, вылетит 12:10 вместо назначенных 11:00.

Причины задержки не указываются. Все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково могут связать с Шушарами частной трамвайной линией.

"Автодром Пулково" новости СПб


 

Новости партнеров
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Подросток пошел ко дну Мойки: диагноз - клиническая смерть
Подросток пошел ко дну Мойки: диагноз - клиническая смерть
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В пятницу в Пулково задержали два авиарейса
«Шмонали»: Асмус во время съемок на Шри-Ланке трижды обыскала полиция
«Зенит» пытается переманить уходящего из «Барселоны» Месси
На Возрождения автомобилист снес светофор и поехал дальше
Мужчина помог утиному семейству покинуть дорогу на Обуховской Обороны
Петербургская актриса Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни
В Петербурге заметили 73-летнего скейтбордиста
Ксения Собчак назвала лучшее интервью Юрия Дудя