Петербургская актриса Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни

Петербургская актриса Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни
Актриса Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни. Фото: кадр из фильма "Весна в Москве"

На 100-м году жизни скончалась старейшая петербургская актриса народная артистка РСФСР Галина Короткевич. До юбилея она не дожила две недели.

Печальное известие сообщил художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков. Галина Короткевич не стало вечером 5 августа.

Как сообщил ТАСС, Новиков назвал Короткевич актрисой «редкого творческого оптимизма», а также напомнил, что в постановке «Миллионерша» Бернарда Шоу она сыграла почти 800 раз. Ее юбилей готовились отмечать всем театром.

Дату и место похорон сообщат дополнительно.

Старт карьеры у народной артистки РСФСР совпал с Великой Отечественной войной и обороной Ленинграда. Тогда Короткевич была участницей фронтовых бригад. В 1953 году она сыграла главную женскую роль в киноленте «Весна в Москве».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Москве умер президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский.

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