Мужчина помог утиному семейству покинуть дорогу на Обуховской Обороны

Мужчина помог утятам уйти с проезжей части. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Мужчина помог утятам уйти с проезжей части. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге на проспекте Обуховской Обороны мужчина помог утке с утятами покинуть дорогу.

Инцидент произошел в четверг, 5 августа. Видеозаписью умилительного поступка очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что пернатое семейство переходило дорогу, но на пути им встретились водоналивные ограждения. Прибывший на помощь петербуржец отодвинул один из пластмассовых блоков, а затем загнал уточек в образовавшийся проем. После герой проводил взглядом мать и птенцов и поставил ограждение на место.

«Настоящий мужчина», — написала подписчица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Маршала Жукова спасатели помогали утятам выбраться из водозабора.