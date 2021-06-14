На Маршала Жукова спасатели помогали утятам выбраться из водозабора

Малыши угодили туда случайно, а их мать ничего не могла с этим поделать.

На проспекте Маршала Жукова сегодня, 14 июня, спасатели помогали утятам. Они угодили в водозабор реки Новая, на что обратили внимание местные жители. Об инциденте рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователю отмечают, что подобное происходит не первый раз. Утка, оставшаяся без малышей, плавала вокруг и крякала, привлекая к проблеме внимание. Кажется, спасатели справились со своей задачей и вернули мамочке ее утят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели тушили квартиру на Руднева.