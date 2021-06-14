Спасатели тушили квартиру на Руднева

О пострадавших не сообщается. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

О пострадавших не сообщается. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В понедельник, 14 июня в Выборгской районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 16:34. Пожар произошел на улице Руднева, 22 в квартире-студии, общей площадью 35 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, горела обстановка на площади 8 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с огнем в Решетниково боролись десять спасателей, прибывших к месту ЧП на двух спецмашинах. Они тушили пожар менее часа.