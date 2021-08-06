В Петербурге выявили 1909 новых случаев коронавируса

В Петербурге выявили 1909 новых случаев коронавируса
Петербуржцы заболели коронавирусом. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1909 человек.

Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 540 187 местных жителей. При этом 514 091 заболевший смог вылечиться от инфекции, в том числе 2043 за последние сутки сутки.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Лидером стала Москва — 2583 случая. На третьем месте Московская область — 1394.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заболело 200,7 млн человек.

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