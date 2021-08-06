За сутки от коронавируса умерли 44 жителя Петербурга

Сегодня, 6 августа, оперативный штаб по борьбе с ковид-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 44 случая.

Город сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 65 смертей за сутки. Следом идет Нижегородская область — 28 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще 15 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 570 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 163 301 человека, в том числе 792 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заболело 200,7 млн человек.