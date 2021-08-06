Россиянам предложили выплачивать по 10 тысяч за диспансеризацию

Министра труда и соцзащиты Антона Котякова попросили ввести в России пособия за своевременное прохождение бесплатной диспансеризации.

С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она считает, что россиянам раз в три года нужно выплачивать пособие в размере 10 тысяч рублей за пройденную диспансеризацию, передает RT.

По мнению Волынец, уровень российской медицины и современное оборудование позволяют проводить раннюю диагностику серьезных заболеваний еще до проявления симптомов. Также это поможет сохранить бюджетные средства на лечение других недугов.

Она предложила при каждой диспансеризации отправлять гражданам через портал Госуслуг специальный QR-код, с помощью которого россияне смогут раз в три года подать заявление на выплату пособия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей.