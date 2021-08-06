В центре Петербурга мужчина сорвал с шеи золотой крестик

В полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что ночью у дома 17 по улице Большая Морская, неизвестный распылил 22-летннему мужчине газовый баллончик в глаза. Затем сорвал с шеи цепочку с крестом из золота и скрылся с места происшествия.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, сумма материального ущерба 60 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении разыскивают 34-летнего гражданина Таджикистана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжемедсестра вынесла из квартиры пенсионерки золотой крестик и 22 тысячи рублей. Инцидент произошел в понедельник, 30 сентября, в квартире дома 4 на улице Новой. Женщина представилась медсестрой и вошла в квартиру. Злоумышленница списала данные паспорта 84-летней пенсионерки, после чего тайно похитила ювелирные изделия стоимостью 2 тыс. рублей. Также «медсестра» унесла 22 тысяч рублей, которые находились в сумке жительницы.