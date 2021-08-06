В центре Петербурга мужчина сорвал с шеи золотой крестик

В центре Петербурга мужчина сорвал с шеи золотой крестик
Сумма материального ущерба 60 тысяч рублей. Фото: pexels.com

В полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что ночью у дома 17 по улице Большая Морская, неизвестный распылил 22-летннему мужчине газовый баллончик в глаза. Затем сорвал с шеи цепочку с крестом из золота и скрылся с места происшествия.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, сумма материального ущерба 60 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении разыскивают 34-летнего гражданина Таджикистана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжемедсестра вынесла из квартиры пенсионерки золотой крестик и 22 тысячи рублей. Инцидент произошел в понедельник, 30 сентября, в квартире дома 4 на улице Новой. Женщина представилась медсестрой и вошла в квартиру. Злоумышленница списала данные паспорта 84-летней пенсионерки, после чего тайно похитила ювелирные изделия стоимостью 2 тыс. рублей. Также «медсестра» унесла 22 тысяч рублей, которые находились в сумке жительницы.

крестик происшествие разбой санкт-петербург цетральный район


 

Новости партнеров
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Галины Короткевич
В Петербурге двое мужчин, угрожая пистолетом, похитили сумку с деньгами
«Следователь» обманул пожилую петербурженку на 5,5 млн
В Петербурге обсудили, как организовать видеонаблюдение на выборах
В Петербурге в детском лагере домогались семилетней девочки
Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 6 августа
Состоялось 37-е заседание ЦИК России
Более 260 пропавших людей нашли в лесах Петербурга и Ленобласти