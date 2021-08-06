В Петербурге обсудили, как организовать видеонаблюдение на выборах

В Петербурге обсудили, как организовать видеонаблюдение на выборах
Фото: www.st-petersburg.izbirkom.ru

5 августа в Санкт-Петербургской избирательной комиссии в режиме ВКС состоялось совещание ЦИК России при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ПАО «Ростелеком», Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека Российской Федерации с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации.

Главной темой всероссийского совещания стала организация видеонаблюдения при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и работы центров наблюдения за выборами в субъектах Российской Федерации.

От Санкт-Петербурга в совещании приняли участие председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина, Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский, первый заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Владимир Тумарев, председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова, Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, член Общественного штаба по наблюдения за выборами Ирина Артюхова, руководитель Центра управления регионом — Санкт-Петербург Елена Никитина.

голосование горизбирком наблюдение новости СПб


 

Новости партнеров
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Галины Короткевич
В Петербурге двое мужчин, угрожая пистолетом, похитили сумку с деньгами
«Следователь» обманул пожилую петербурженку на 5,5 млн
В Петербурге обсудили, как организовать видеонаблюдение на выборах
В Петербурге в детском лагере домогались семилетней девочки
Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 6 августа
Состоялось 37-е заседание ЦИК России
Более 260 пропавших людей нашли в лесах Петербурга и Ленобласти