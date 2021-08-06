«Следователь» обманул пожилую петербурженку на 5,5 млн

В Петербурге полиция разыскивает мошенника, жертвой которого стала 73-летняя пенсионерка. Она лишилась 5,5 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полицию обратилась пенсионерка с проспекта Юрия Гагарина. Она рассказала, что месяц назад ее обманули мошенники. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником следственного главка СК. Мужчина убедил жертву, что кто-то в отделении банка ВТБ пытается снять все деньги с ее счетов, поэтому ей нужно перевести все накопления на «безопасный счет». Так пожилая женщина лишилась 5,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Преступника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга мужчина сорвал с шеи золотой крестик. По подозрению в преступлении разыскивают 34-летнего гражданина Таджикистана.