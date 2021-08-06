В Петербурге двое мужчин, угрожая пистолетом, похитили сумку с деньгами

Полиция Московского района Санкт-Петербурга задержала двух 29-летних уроженцев республики Дагестан. Неработающих молодых людей обвиняют в разбое.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, поступило заявление от 35-летнего гражданина Таджикистана о том, что вечером у дома 34 по улице Заставской двое неизвестных угрожали пистолетом.

Затем мужчины украли его сумку, в которой находилось 25 тысяч рублей. После чего они скрылись в неизвестном направлении на автомобили «Шкода Рапид».

В полиции возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный петербуржец открыл стрельбу из пистолета в магазине. Полицейские Невского района задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу в магазине на Караваевской. Очевидцы вызвали полицию, сообщив о пьяном мужчине с пистолетом, который бросался на посетителей.