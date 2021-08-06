Опера и йога под открытым небом: чем заняться в Петербурге 7 и 8 августа

Выходные в Петербурге 7 и 8 августа будут не самыми теплыми, но синоптики обещают, что погода бушевать не будет. Подходящее время для того, чтобы послушать оперу и позаниматься йогой под открытым небом. Небольшой дождь можно будет переждать, посетив одну из выставок.

Под облаками

В эту субботу, 7 августа, завершится X Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем — 2021». Уже который год музыканты исполняют для петербуржцев и гостей города шедевры зарубежной и отечественной оперы. Фестиваль проходит в формате open-air.

В этом году в «Опера всем» изменила формат и проходит в режиме онлайн. Несмотря на это, музыканты собираются на привычных площадках. Фестиваль закроют оперой Дж. Верди «Травиата» на Парадном плацу Екатерининского дворца в ГМЗ «Царское Село».

На свежем воздухе будут не только исполнять музыку, но и давать уроки йоги. Подробнее о расписании и локациях можно узнать в сообществе «Пока ты спал» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу у петербуржцев будет возможность позаниматься в Таврическом саду, Александровском парке, Парке 300-летия и других.

Те, кто не успеет позаниматься в субботу, сможет сделать это в воскресенье, 8 августа. Выполнять ассаны будут в Полюстровском саду, парке Куракина дача, а также у Ивановского карьера.

С собой просят брать коврики и воду. Если пойдет дождь, занятие придется отменить.

В Выборге под облаками сразятся рыцари. Там продолжаются «Рыцарские сезоны». Турниры проводят на территории Анненских укреплений. Они завершаются уже 15 августа, так что у петербуржцев и жителей Ленинградской области осталось немного времени, чтобы оценить мастерство рыцарей.

Для тех, кто боится непогоды

На Инженерной улице покажут жемчуг за 400 тысяч долларов, рукописные древние Кораны и экипировку для езды на верблюде. Все это выставят в Этнографическом музее. Экспозиция получила название «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие». Многие из предметов – сокровища исламского мира XVII-XX веков.

Недалеко, в Мраморном дворце, продолжается выставка «Скульптура в пейзаже». Она посвящена русской пейзажной скульптуре конца XX-начала XXI века. Это объемные композиции современных скульпторов.

Продолжите знакомство с выставками в Эрмитаже. Там демонстрируют две статуи и шесть мраморных рельефов знаменитого скульптора Бертеля Торвальдсена. Он ведущий и яркий представитель эпохи неоклассицизма.

Завершить день можно в Русском музее. Познакомьтесь там с произведениями футуризма в рамках итальянско-русской выставки. Посетители узнают, как манифест Маринетти повлиял на русское творчество.