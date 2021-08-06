8 августа из-за полумарафона «Северная столица» транспорт изменит маршрут

8 августа с 8:00 до 13:00, в связи с проведением полумарафона «Северная столица», закрывается движение по ряду центральных улиц и набережных и будут изменены маршруты движения городского общественного транспорта.

Автобус № 1 (с 9:00 до 11:30)работает на участках: от конечной остановки «Наличная ул.» по действующей трассе до 8-9-й линий В.О., далее по 8-9-й линиям В.О., Малому пр. В.О., наб. Макарова, 1-й и Кадетской линий В.О., Среднему пр. В.О. в обратном направлении до конечной остановки «Наличная ул.»; от конечной остановки «Новосибирская ул.» по действующей трассе до метро «Чкаловская».

Автобус № 3 (с 8:00 до 13:00): от конечной остановки «Ул. Костюшко» по действующей трассе до Невского пр., далее по Садовой ул., Никольской пл, пр. Римского-Корсакова, Лермонтовскому пр.,ул.Декабристов до Театральной пл. (обратно по ул. Глинки, Никольской пл., Садовой ул.).

Автобус № 6 (с 8:00 до 12:30)работает на участках: от конечной остановки «Наличная ул.» по действующей трассе до 1-й и Кадетской линий В.О., далее по Большому пр. В.О., 8-9-й линиям В.О., Среднему пр. В.О. в обратном направлении до конечной остановки «Наличная ул.»; от Театральной пл. по пр. Римского-Корсакова, Лермонтовскому пр., ул. Декабристов и далее по действующей трассе до конечной остановки «Пл. Стачек».

Автобус № 7 (с 8:00 до 13:00): от конечной остановки «Наличная ул.» по действующей трассе до Большого пр. В.О., далее по 8-9-й линиям В.О., Среднему пр. В.О., 16-17-й линиям В.О., Большому пр. В.О. в обратном направлении до конечной остановки «Наличная ул.».

Автобус № 10 (с 8:00 до 13:00)работает на участках: от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до Введенской ул; от конечной остановки «Балтийский вокзал» по действующей трассе до Измайловского пр., далее по Садовой ул., Никольской пл., пр. Римского-Корсакова, Лермонтовскому пр., Садовой ул. в обратном направлении до конечной остановки «Балтийский вокзал».

Автобус № 22 (с 8:00 до 13:00): от конечной остановки «Ул. Стасовой» по действующей трассе до Невского пр., далее по Садовой ул., Никольской пл, пр. Римского-Корсакова, пл. Репина и далее по действующей трассе до конечной остановки «Двинская ул.».

Автобус № 24 (с 8:00 до 13:00): от конечной остановки «Хасанскся улица» следует только до пл. Восстания.

Автобус № 27 (с 8:00 до 13:00): от конечной остановки «Белорусская ул.» по действующей трассе до Невского пр., далее по Садовой ул., Никольской пл, пр. Римского-Корсакова, Лермонтовскому пр.,ул.Декабристов до Театральной пл. (обратно по ул. Глинки, Никольской пл., Садовой ул.).

Автобус № 47 (с 8:30 до 12:30): от конечной остановки «Наличная ул.» по действующей трассе до 1-й и Кадетской линий В.О., далее по Среднему пр. В.О., 8-9-й линиям В.о., Малому пр. В.О. и далее по действующей трассе до конечной остановки «Наличная ул.».

Автобус № 70 (с 8:00 до 13:00): от конечной остановки «Двинская ул.» по действующей трассе до ул. Декабристов, далее по ул. Глинки, Никольской пл., Садовой ул и далее до конечной остановки «Двинская ул.».

Автобус № 71 (с 8:00 до 13:00): от конечной остановки «Двинская ул.» по действующей трассе до Садовой ул., далее по Садовой ул., Никольской пл., пр. Римского-Корсакова, Лермонтовскому пр., ул. Декабристов и далее до конечной остановки «Двинская ул.».

Автобус № 100 (с 8:00 до 12:30)работает на участках: от конечной остановки «Наличная ул.» по действующей трассе до Малого пр. В.О., далее по Малому пр. В.О., наб. Макарова, 1-й и Кадетской линиям В.О., Среднему пр. В.О., 8-9-й линиям В.О., Малому пр. В.О. и далее по действующей трассе до конечной остановки «Наличная ул.». От конечной остановки «Балтийский вокзал» до Театральной пл., далее по ул. Глинки, пр. Римского-Корсакова, Лермонтовскому пр. до конечной остановки «Балтийский вокзал».

Автобус № 128 (с 9:00 до 11:30)работает на участках: от конечной остановки «Наличная ул.» по действующей трассе до наб. Макарова, далее по наб. Макарова, 1-й и Кадетской линий В.О., Среднему пр. В.О., 8-9-й линиям В.О. в обратном направлении до конечной остановки «Наличная ул.»; от конечной остановки «Аптекарская наб.» по действующей трассе до Введенской ул..

Автобус № 191 (с 8:00 до 13:00): от конечной остановки «Река Оккервиль» следует только до пл. Восстания.

Троллейбус № 1 (с 8:00 до 10:10): от конечной остановки «Ул. Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Невского пр., далее по Суворовскому пр. до Тульской ул.

Троллейбус № 1 (с 10:10 до 13:00): от конечной остановки «Ул. Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Адмиралтейского пр. (разворот по Малой Морской ул., Гороховой ул., Адмиралтейскому пр.).

Троллейбус № 5 (с 8:00 до 10:10): от конечной остановки «Ул. Маршала Тухачевского» по Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до пр. Бакунина.

Троллейбус № 5 (с 10:10 до 13:00): от конечной остановки «Ул. Маршала Тухачевского» по Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до Адмиралтейского пр. (разворот по Малой Морской ул., Гороховой ул., Адмиралтейскому пр.).

Троллейбус № 7 (с 8:00 до 10:10): от конечной остановки «Таллинская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул., 8-й Советской ул. до Новгородской ул.

Троллейбус № 7 (с 10:10 до 13:10): от конечной остановки «Таллинская ул.» по действующей трассе до Адмиралтейского пр. (разворот по Малой Морской ул., Гороховой ул., Адмиралтейскому пр.).

Троллейбус № 9 (с 9:10 до 11:50): от конечной остановки «Ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до пл. Морской Славы.

Троллейбусы №№ 10, 11 (с 8:00 до 11:50): от конечной остановки «Ул. Кораблестроителей» по действующим трассам до пл. Морской Славы.

Троллейбусы №№ 10, 11 (с 11:50 до 13:00): от конечной остановки «Ул. Кораблестроителей» по действующим трассам до Большого пр. В.О., далее по 1-й и Съездовской линиям В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина (обратно по Большому пр. П.С.) до Съезжинской ул..

Троллейбус № 17 (с 8:00 до 10:10): от конечной остановки «Сызранская ул.» по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до остановки «Владимирская пл.»; обратно по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна до ул. Костюшко.

Троллейбус № 22 (с 8:00 до 10:10): от конечной остановки «Хасанская ул.» по действующей трассе до Невского пр., далее по Суворовскому пр. до Тульской ул.

Троллейбус № 22 (с 10:10 до 13:10): от конечной остановки «Хасанская ул.» по действующей трассе до Адмиралтейского пр. (разворот по Малой Морской ул., Гороховой ул., Адмиралтейскому пр., Невскому пр.).

Троллейбус № 31 (с 9:00 до 11:10): от конечной остановки «Северный пр.» по действующей трассе до Съезжинской ул.

Трамвай № 6 (с 8:00 до 11:10): от конечной остановки «Ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до остановки «22-23-я линии В.О.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, кто поставит в Петербург автобусы для транспортной реформы.