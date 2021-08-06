Такси столкнулось с полицейской машиной на Новороссийской улице

ДТП с полицейской машиной на Новороссийской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с полицейской машиной на Новороссийской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и полицейского «УАЗа».

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 6 августа, на Новороссийской улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не поделили полицейский УАЗ и «Шкода» такси «Сити Мобил». На кадрах видно, что у автомобиля перевозчика разбита вся передняя часть. У служебной машины повреждения незначительные.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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