Такси столкнулось с полицейской машиной на Новороссийской улице

Такси столкнулось с полицейской машиной на Новороссийской улице
ДТП с полицейской машиной на Новороссийской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и полицейского «УАЗа».

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 6 августа, на Новороссийской улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не поделили полицейский УАЗ и «Шкода» такси «Сити Мобил». На кадрах видно, что у автомобиля перевозчика разбита вся передняя часть. У служебной машины повреждения незначительные.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая и спасатели прибыли к ДТП с перевертышем на Гаванской.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Второй сад непрерывного цветения появится в Приморском районе
Второй сад непрерывного цветения появится в Приморском районе
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Молодая пара была найдена мертвой в квартире на Авиаконструкторов
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Такси столкнулось с полицейской машиной на Новороссийской улице
Петербуржец получил 3 года в колонии строгого режима за ложное минирование
Петербуржцы смогут пожаловаться на шум от самолетов по «горячей линии»
Петербургский суд продлил арест блогеру Хованскому
Названы самые уязвимые улицы Петербурга во время сильных ливней
Финляндия до 22 августа продлила ограничения на въезд россиян
Скорость и качество: Дрозденко проверил, как идут работы на Гостилицком шоссе
Как найти любовь всей жизни по гороскопу