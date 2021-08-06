Скорая и спасатели прибыли к ДТП с перевертышем на Гаванской

Скорая и спасатели прибыли к ДТП с перевертышем на Гаванской
Место ДТП на перекрестке Гаванской и Среднегаванского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге на перекрестке Гаванской улицы и Среднегаванского проспекта произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. На месте спасатели и сотрудники скорой помощи.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 6 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить автомобили марок «Киа» и «Рено Дастер». На фотографиях видно, сто одна из машин перевернулась на крышу. У второй легковушки разбита передняя часть, бампер лежит отдельно от транспортного средства. Дорога усыпана осколками и деталями авто.

«Киа отправила кувыркаться Дастер», — написал автор записи.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи и дорожной полиции. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Возрождения автомобилист снес светофор и поехал дальше.

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