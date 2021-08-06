Перминов прокомментировал решение ОБСЕ не присылать в РФ наблюдателей на выборы

Перминов прокомментировал решение ОБСЕ не присылать в РФ наблюдателей на выборы
Сергей Перминов заявил, что в России построена одна из самых совершенных избирательных систем в мире. Фото: Совет Федерации РФ

В России построена одна из самых совершенных избирательных систем в мире. Такое заявление сделал экс-вице-губернатор Ленобласти Сергей Перминов, комментируя решение ОБСЕ вообще не присылать в Россию наблюдателей на думские выборы.

В первую очередь сенатор РФ напомнил, что позиция ряда международных организаций начала формироваться задолго до даты объявления выборов в РФ.

«В мае текущего года Совет министров иностранных дел объединенной Европы подготовил проект резолюции о признании выборов в Государственную думу VIII созыва в РФ нелегитимными. Этот документ не был официально проголосован и принят, но проект этого документа был», — приводит словам Перминова Online47.

Сенатор напомнил также, что и в предыдущие годы, когда в Россию приезжали мониторинговые миссии, было очевидно, что они заранее ориентированы на поиск «нарушений». И подчеркнул, что цель работы таких специалистов – «не объективное наблюдение, а обеспечение формирования мнения, что процесс является незаконным.

Замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» отметил, что в России «построена одна из самых совершенных избирательных систем в мире. …по плотности и объему наблюдения за выборами с нами не может сравниться практически ни одна страна мира».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обсудили, как организовать видеонаблюдение на выборах.

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