За год смертность в России возросла на более чем 14%

В июне смертность в России возросла на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, возросший показатель связан с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости коронавирусом в стране.

Как сообщил ТАСС, при этом смертность в РФ по итогам июля оказалась на 2,5% меньше, чем в январе, когда в стране наблюдалась вторая «волна» COVID-19.

Напомним, в России за сутки выявили 22 660 тыс. случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 стали 792 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 163 301 граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 44 случая. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 570 жителей Петербурга.