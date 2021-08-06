22 августа возобновится прямое авиасообщение между Штутгартом и Петербургом

Из Петербурга будут чаще летать самолеты до Германии. Фото: pixabay.com

Из Петербурга будут чаще летать самолеты до Германии. Фото: pixabay.com

Также будет запущено два регулярных рейса в Германию.

Авиакомпания Nordwind Airlines объявила о возобновлении постоянных рейсов между Санкт-Петербургом и немецким Штутгартом по воскресеньям. Первый самолет отправится в путь 22 августа, время в пути составит около трех часов. Об этом сообщает ТАСС сегодня, 6 августа.

Также известно о двух регулярных рейсах в Ганновер и Франкфурт-на-Майне. Напоминаем, что прежде чем отправиться за границу, стоит ознакомиться с правилами въезда в страну назначения в период пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция вновь оказалась на грани прекращения авиасообщения с Россией. Сейчас власти Турции думают о введении обязательного карантина для российских туристов. Также некоторые специалисты обдумывают полное закрытие границ.