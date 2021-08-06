В Кировске достроили проблемный ЖК: этого ждали 14 лет

В Кировске достроили проблемный ЖК: этого ждали 14 лет
В регионе завершат все долгострои. Фото: pixabay.com

Наконец владельцы 402 квартир смогут получить ключи.

ЖК «Нева Сити», построенный в Кировске, наконец получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Проблемный объект должны были сдать еще 14 лет назад, о чем сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Строительная компания «Социальная инициатива» начала строить жилой комплекс в 2005 году. Спустя несколько лет стройка встала, обманутыми оказались более 400 дольщиков. За объект взялась компания «Нева-Сити» и вот работы подошли к концу.

Напоминаем, что с начала 2021 года в регионе ввели в эксплуатацию сразу несколько проблемных объектов: ЖК «Сокол» в Мурино, ЖК «Землянино» в массиве Ковалево, ЖК «Чистый ручей» – 4 корпус в Сертолово, ЖК «Материк» – секции АБВГ, на вводе находится первый корпус ЖК «Северный вальс» во Всеволожске.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои лучше достраивать инвесторам.

ЖК кировск ленинградская область новости СПб


 

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