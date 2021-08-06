На «Коле» введут ограничения из-за негабарита

Будут введены ограничения, но только ночью. Фото: https://pixabay.com

Будут введены ограничения, но только ночью. Фото: https://pixabay.com

Дорогу будут перекрывать несколько ночей подряд.

Движение по трассе «Кола» временно перекроют, так как по дороге будут перевозить негабарит. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола» и ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Известно, что крупногабаритный тяжеловесный груз выедет из порта «Бронка» по трассе «Кола» (Мурманское шоссе) в ночь с 7 на 8 августа. Его будут сопровождать три экипажа ГИБДД. В связи с этим будут перекрыты следующие участки:

51–68-й километры, 66–80-й километры, на мостах через реки Сарья (км 84), Волхов (км 122), Сясь (км 135), Паша (км 175), Оять (км 185), Шоткуса (км 194).

Также негабарит будет ехать по Карелии, в связи с чем тоже ожидаются ограничения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.