Ученые рассказали о неочевидной опасности моркови

Ученые рассказали о неочевидной опасности моркови
Морковь очень богата витамином А. Фото: Pixabay

Есть сразу несколько последствий употребления моркови, о которых стоит знать.

В журнале о здоровой пище Eat This, Not That! опубликовали статью, в которой перечислили все негативные последствия употребления моркови. Во-первых, из-за нее кожа на ладонях и ступнях может стать желтоватой – это не опасно, но некоторым такой косметический дефект может показаться неприятным. Во-вторых, морковь вызывает аллергические реакции – в том числе сыпь и отеки. В первую очередь это касается тех, у кого есть аллергия на пыльцу.

При этом морковь довольно полезная. Она, пишут ученые, способствует снижению риска развития диабета второго типа, а также может уберечь человека от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Таким образом, главное во всем знать меру и не есть моркови слишком много – тогда она будет полезна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт назвал факторы, которые помогут выбрать спелый и качественный арбуз.

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