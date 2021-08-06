Ученые рассказали о неочевидной опасности моркови

Есть сразу несколько последствий употребления моркови, о которых стоит знать.

В журнале о здоровой пище Eat This, Not That! опубликовали статью, в которой перечислили все негативные последствия употребления моркови. Во-первых, из-за нее кожа на ладонях и ступнях может стать желтоватой – это не опасно, но некоторым такой косметический дефект может показаться неприятным. Во-вторых, морковь вызывает аллергические реакции – в том числе сыпь и отеки. В первую очередь это касается тех, у кого есть аллергия на пыльцу.

При этом морковь довольно полезная. Она, пишут ученые, способствует снижению риска развития диабета второго типа, а также может уберечь человека от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Таким образом, главное во всем знать меру и не есть моркови слишком много – тогда она будет полезна.

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