Жителям Ленобласти обещают теплую погоду, но с грозой

Жителям Ленобласти обещают теплую погоду, но с грозой
В регионе могут пойти сильные дожди. Фото: pixabay.com

Также в регионе ожидается ветер, к которому, в прочем, местные жители уже привыкли.

В Ленинградской области в субботу, 7 августа, ожидается теплая погода, но не без сюрпризов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Известно, что в темное время суток столбик термометра опустится до плюс семи градусов, но в большинстве районов будет все-таки теплее – до плюс 15 градусов. Днем же воздух прогреется до плюс 21 градусов, так что на улице будет находиться вполне приятно, если вам не страшны дожди, местами сильные, а также грозы.

Ветер, гуляющий по области, разгонится максимум до 13 метров в секунду. Спасатели просят во время грозы соблюдать всем известные меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге к вечеру ожидается сильный ветер и волны до одного метра.

ленинградская область новости СПб погода


 

Новости партнеров
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Ковид
Ковид "встает в полный рост": Мясников напомнил о своей книге-пророчестве
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Богатырском в аварии пострадала женщина
Жителям Ленобласти обещают теплую погоду, но с грозой
В деревне Старая эвакуировали жильцов дома из-за пожара
Под Выборгом в аварии пострадал водитель «Форда»
Ученые рассказали о неочевидной опасности моркови
Некоторым осужденным за теракт в метро Петербурга смягчили наказание
Apple сможет искать в айфонах материалы с признаками преступлений против детей
В Петербурге на 15% упал спрос на жилье