Жителям Ленобласти обещают теплую погоду, но с грозой

Также в регионе ожидается ветер, к которому, в прочем, местные жители уже привыкли.

В Ленинградской области в субботу, 7 августа, ожидается теплая погода, но не без сюрпризов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Известно, что в темное время суток столбик термометра опустится до плюс семи градусов, но в большинстве районов будет все-таки теплее – до плюс 15 градусов. Днем же воздух прогреется до плюс 21 градусов, так что на улице будет находиться вполне приятно, если вам не страшны дожди, местами сильные, а также грозы.

Ветер, гуляющий по области, разгонится максимум до 13 метров в секунду. Спасатели просят во время грозы соблюдать всем известные меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге к вечеру ожидается сильный ветер и волны до одного метра.