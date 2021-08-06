На улице Цимбалина среди ночи тушили холодильник

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.
В Невском районе в ночь на 7 августа произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Все случилось на улице Цимбалина. Сообщение о пожаре поступило в 23:51 – в двухкомнатной квартире на кухне загорелся холодильник. На место выехали две единицы техники и десять спасателей, которые за считанные минуты справились с огнем.
Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в деревне Старая эвакуировали жильцов дома из-за пожара. Квартиры пришлось покинуть 10 жильцам. Кажется, никто из них не пострадал.