В деревне Старая эвакуировали жильцов дома из-за пожара

Квартиры пришлось покинуть 10 жильцам. Кажется, никто из них не пострадал.

Во Всеволожском районе сегодня, 6 августа, произошел пожар, ставший причиной эвакуации жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Инцидент произошел в деревне Старая в пятиэтажном доме на Школьном переулке. Там по непонятной причине загорелась комната в квартире площадь 12 квадратных метров. Все жильцы покинули здании и ждали на улице, пока пожарные справятся с огнем.

В ликвидации возгорания участвовали восемь человек и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства выясняются.

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