В Царском селе пройдет закрытие фестиваля «Опера – всем»

В Царском селе пройдет закрытие фестиваля «Опера – всем»
В Петербурге проходит фестиваль "Опера всем!". Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Публика ознакомится со знаменитой оперой «Травиата» Верди.

В Санкт-Петербурге сегодня, 7 августа, состоится закрытие Х Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем». Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Публика соберется в пять часов вечера на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе, чтобы ознакомиться со знаменитой оперой «Травиата» Верди. В постановке примут участие звезда итальянской оперы Даниэла Скиллачи и Народный артист России Василий Герелло.

Те, кто не смогут побывать на мероприятии, будут следить за происходящим во время трансляции.

Ранее в gazeta.spb.ru мы показывали фоторепортаж с фестиваля «Опера – всем». 4 августа он состоялся в Петропавловской крепости.

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