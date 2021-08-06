В Царском селе пройдет закрытие фестиваля «Опера – всем»

Публика ознакомится со знаменитой оперой «Травиата» Верди.
В Санкт-Петербурге сегодня, 7 августа, состоится закрытие Х Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем». Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Публика соберется в пять часов вечера на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе, чтобы ознакомиться со знаменитой оперой «Травиата» Верди. В постановке примут участие звезда итальянской оперы Даниэла Скиллачи и Народный артист России Василий Герелло.
Те, кто не смогут побывать на мероприятии, будут следить за происходящим во время трансляции.
Ранее в gazeta.spb.ru мы показывали фоторепортаж с фестиваля «Опера – всем». 4 августа он состоялся в Петропавловской крепости.